إيران تحذر امريكا من ارتكاب أي خطأ: سنرد عليه في أي مكان بالعالم

2020/05/22 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليو- متابعة

حذر رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الجمعة، الولايات المتحدة من ارتكاب اي خطأ، قائلا :"سنرد عليه في أي مكان بالعالم".

وقال باقري اليوم عشية حلول ذكرى تحرير خرمشهر 23 حزيران / (في حرب نظام صدام على ايران 1980 - 1988) في بيان صحفي، إنه "نمتلك اشرافا معلوماتيا دائما على أوضاع وتحركات الاعداء ومنها الجيش الاميركي الارهابي في المنطقة وخارجها"، مؤكدا "أي خطأ في حساباتهم في أي مكان بالعالم ضد المصالح الايرانية سيواجه برد حاسم من قبلنا".

واضاف، أن "القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية التي ترفع راية المقاومة والصمود أمام الأعداء تضع على جدول اعمالها وبدون اي تهاون تحقيق الإشراف المعلوماتي التام على أوضاع ومواقع وخدع وتحركات الاعداء الكبار والصغار ومن بينهم الجيش الاميركي الارهابي والمغامر والمعادي للإنسانية في المنطقة والأماكن البعيدة".

وتابع أن "القوات لن تسمح لأي أحد باستعراض عضلاته واثارة فتن جديدة تستهدف أمن واستقلال ووحدة الأراضي وتهديد الثورة والنظام الاسلامي وأن أي خطأ في حساباتهم (الاعداء) في أي مكان بالعالم ضد المصالح الايرانية سيواجه برد حاسم من قبلنا".

عمدة كراتشي الباكستانية يعلن وفاة جميع الركاب الـ 107 بتحطم الطائرة

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة (22 أيار 2020)، وعلى متنها 107 مسافرين بعد تحطمها قرب مطار كراتشي في باكستان، قبل دقائق من هبوطها.

ونقل موقع "The News International " الباكستاني عن مصادر في

انتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة (22 أيار 2020)، ما اسماها محاولات بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما أكد أن النظام الصهيوني الذي وصفه بـ ’’البدعة’’ يجب أن يزول.

وذكر خامنئي، في يوم القدس العا

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