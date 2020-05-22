مصادر: سومو العراقية باعت مليون برميل من خام البصرة الخفيف بعلاوة فورية أقل

2020/05/22 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليون برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في يونيو، حزيران بعلاوة تبلغ نحو 4.50 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي إلى مشتر تايواني عبر عطاء فوري جرت ترسيته أمس الخميس.وجرى عرض الشحنة للتحميل في الفترة من 28 إلى 30 يونيو، حزيران.وقبل هذا، قال متعاملون، إن فيليب 66 باعت مليون برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في يونيو، حزيران بعلاوة تبلغ نحو 4.70 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي في السوق الفورية.

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