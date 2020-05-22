تحطم طائرة باكستانية تقلّ 107 أشخاص

2020/05/22 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفاد مسؤولون بأن طائرة تابعة للخطوط الدولية الباكستانية تحطمت اليوم الجمعة في منطقة سكنية بمدينة كراتشي جنوب باكستان، مشيرين إلى أنها كانت تقل 99 راكبا وطاقما من ثمانية أفراد.وقال متحدث باسم الشركة الوطنية "تحطمت طائرة الرحلة بي كي 8303 وعلى متنها 99 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم".وأعلن الجيش الباكستاني أن قوات الرد السريع والقوات شبه العسكرية وصلت الموقع للإغاثة والإنقاذ إلى جانب الإدارة المدنية.

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