2020/05/22 | 15:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ الاقتصاد النيابية تناقش ثلاثة قوانين وتعلن سعيها لتفعيل المشاريع الكبرى المعطلة ​ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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