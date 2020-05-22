الكويت: 9 وفيات و955 إصابة جديدة بـ”كورونا”

2020/05/22 | 15:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن رصد 9 حالات وفاة و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 310 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.بذلك وصل إجمالي الحالات إلى 138 وفاة و19564 إصابة و5515 حالة شفاء.وأوضحت الوزارة أن بين المصابين الجدد 139 مواطنا كويتيا و196 مقيما مصريا و318 مقيما من الجنسية الهندية و111 من […]

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