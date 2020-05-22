نار ودخان ومنازل مهدمة.. اللقطات الأولى لمأساة طائرة باكستان

2020/05/22 | 15:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أظهرت الصور الأولى لحادث تحطم طائرة ركاب، الجمعة، تصاعد ألسنة اللهب والدخان وتهدم المنازل، في أحد أحياء مدينة كراتشي المطلة على بحر العرب جنوبي باكستان.

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