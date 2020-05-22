مورينيو يكشف عن كواليس انتقاله لقيادة ريال مدريد عام 2010

2020/05/22 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن كواليس انتقاله لقيادة ريال مدريد عام 2010.وقال مورينيو، في حوار أجراه مع صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “قررت توديع إنتر والانتقال إلى ريال مدريد عقب مباراة (كامب نو)، حيث إنني كنت أعرف بالفعل أننا سنفوز بدوري الأبطال”.وقاد مورينيو الإنتر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2010، […]

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