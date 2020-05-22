الحشد: اكثر من 1000 مقاتل سيدعمون خطة” عيد الفطر الامنية ” في ديالى

2020/05/22 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، بان اكثر من الف مقاتل من الحشد سيدعمون خطة الفطر الامنية في ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة عيد الفطر الامنية في ديالى مختلفة جدا عن بقية الخطط للاعوام الماضية من ناحية انها ستعتمد على هدف اساسي هو تاكيد فرض الحظر الشامل طيلة […]

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