وفد من الحشد يطلع على إجراءات قاطع سامراء لتأمين المدينة المقدسة

2020/05/22 | 15:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، قاطع عمليات سامراء للاطلاع على جهود تأمين المدينةالمقدسة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان الوفد اطلع على خطط تأمين مرقد الإمامين العسكريين (ع) وكذلك انتشار الفوج النهري من اللواء السابع.واضاف ان الوفد اثنى على الجهود المبذولةمن قبل قيادة القاطع

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