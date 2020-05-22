محافظ النجف يعلن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/22 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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