نائب يدعو الى اجلاء الطلبة العراقيين العالقين في اليونان

2020/05/22 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب كاظم فنجان الحمامي، الجمعة، وزارة النقل الى ضرورة توفير الدعم والرعاية للطلبة العراقيين المتواجدين في اليونان، مشيرا الى انهم يواجهون الازمات الخانقة لوحدهم. ووجه الحمامي في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، مناشدة لـ “وزارة النقل حول ضرورة توفير مستلزمات الدعم والرعاية لطلابنا الذين يتلقون علوم الطيران في اكاديمية اكناتيا بمدينة (كوزاني) اليونانية”، […]

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