2020/05/22 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب عن سائرون يتحدث عن ’’ممارسات طائفية’’ بوزارة النفط وشركات نفطية ضد موظفين فيها

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بغداد اليوم- خاص

اكد النائب عن محافظة نينوى، ميزر حماد، الجمعة (22 ايار 2020)، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاد في إنهاء ملف ’’المغيبين والمختطفين’’ وكشف مصيرهم.

وقال حماد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ملف المغيبين

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد مظهر الجبوري، الجمعة (22 ايار 2020)، أن وزير المالي علي عبد الأمير علاوي، سيبحث في السعودية الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق بعد هبوط أسعار النفط.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم _ بغداد

رد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة (22 ايار 2020)، على تكذيب وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" القبض على الخليفة المحتمل، لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال عبد الخا

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