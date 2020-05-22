2020/05/22 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الجمعة (22 أيار 2020)، تسجيل 25294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، و1263 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال يوم أمس الخميس.

وأكدت الجامعة التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في العالم اليوم الجمعة "رصد 1263 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء في البلاد خلال يوم أمس الخميس، مقابل 1518 وفاة الأربعاء و1574 وفاة الثلاثاء".

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بواقع 25294 حالة جديدة مقابل 23285 إصابة الأربعاء و20260 إصابة الثلاثاء".

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 1577758 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 94729 من هؤلاء المرضى، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

بغداد اليوم- كردستان

ما زال فيروس كورونا المستجد يواصل حصده للأرواح البشرية، ويصيب الآلاف يومياً من البشر في أغلب أنحاء العالم، إلا أن الفيروس لا يترك آثاراً بشرية فقط، بل ساهم بأزمة اقتصادية جعل العالم يعاني منها، وخصوصاً البلدان النامية التي تحا

بغداد اليوم- النجف

اعلن حافظة النجف، لؤي الياسري، الخميس (22 أيار 2020)، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم الجمعة

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تاتيانا فالوفايا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 500 موظف في المنظمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بينهم 50 في جنيف.

وقالت فالوفايا في تصريح صحفي، إنه "في أنحاء العالم لدينا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلال يوم واحد.. أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا ونحو 1300 وفاة في أمريكا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلال يوم واحد.. أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا ونحو 1300 وفاة في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).