كورونا يُغيب احتفالات العيد ويتسبب بخسائر مالية لكردستان تفوق الـ 100 مليون دولار

2020/05/22 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

ما زال فيروس كورونا المستجد يواصل حصده للأرواح البشرية، ويصيب الآلاف يومياً من البشر في أغلب أنح...





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