بالوثيقة،،مطالبات بغلق 12 سفارة وبعثة دبلوماسية “زائدة عن الحاجة”

2020/05/22 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طالب عضو مجلس النواب عن تحالف النصر حازم الخالدي، اليوم الجمعة، وزارة التخطيط بغلق مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للعراق مع البلدان التي ليس لبغداد معها اية مصالح اقتصادية او سياسية مشتركة.وذكرت وثيقة لطلب النائب وجهها لوزارة التخطيط، واطلعت عليها “يس عراق”، انه “في ظل تصاعد منحنيات الازمة المالية التي تعصف بالبلاد […]

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