2020/05/22 | 15:40 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، عن مقتل خمسة ارهابيين بعملية أمنية بمنطقتي ام تليل ومطيبية في صلاح الدين....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 ارهابيين بعملية أمنية في صلاح الدين العراقية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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