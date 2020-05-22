مقتل 5 ارهابيين بعملية أمنية في صلاح الدين العراقية

2020/05/22 | 15:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، عن مقتل خمسة ارهابيين بعملية أمنية بمنطقتي ام تليل ومطيبية في صلاح الدين....

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