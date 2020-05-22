قائد عمليات صلاح الدين يبحث مع اللواء التاسع للحشد تكثيف الجهود لحماية قواطع المسؤولية في المحافظة

2020/05/22 | 15:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث قائد عمليات صلاح الدين اللواء محسن حاتم، الجمعة، مع اللواء التاسع للحشد تكثيف الجهود لحماية قواطع المسؤولية في المحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قائد عمليات صلاح الدين اللواء محسن حاتم،ومعاون قائد عمليات شرق دجلة رعد سلمان اللامي زارا مقر اللواء التاسع للحشد الشعبي واستقبلهما معاون امر اللواء حسن كامل

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