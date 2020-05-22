يوم القدس العالمي تحفيز لاستنهاض الأمة من غفلتها

2020/05/22 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالله علي هاشم الذارحي * منذ 40 عام لليوم عام كان ولايزال للبيان الأول الذي أصدره الإمام الخميني عليه السلام عقب إنتصار الثورة الإسلامية بالغ الأثر لدى الشعوب الإسلامية ولدى دول الإستكبار العالمي خاصةالكيان اليهودي المغتصب للقدس والأراضي المحتلة ولدى صهاينة العرب وعملائهم كافة.ولاشك أن البيان الأول هو الذي تسبب في إشعال الحرب […]

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