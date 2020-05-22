هل يمكن إقالة الحلبوسي؟ خبير قانوني يوضح

2020/05/22 | 15:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حراك برلماني لإقالة الحلبوسي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدد الخبير القانوني طارق حرب، الآلية القانونية لإقالة رئيس مجلس النواب.

قال حرب بتوضيح صدر في 22 أيار/مايو وتابعه "ألترا عراق"، إنه "يجوز إقالة رئيس مجلس النواب من منصبه كرئيس بالأغلبية البسيطة"، مبينًا أن "المادة 12/ ثانيًا من النظام الداخلي أجازت لمجلس النواب إقالة رئيس مجلس النواب ولم تحدد أي سبب وأكدت ذلك المادة 12 / ثامنًا من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 بالنسبة لإقالة النائب حيث يشمل مصطلح النائب رئيس البرلمان باعتباره نائبًا التي أجازت الإقالة عند الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي".

أضاف حرب أن "إقالة رئيس المجلس يكون بقرار فإنه يشترط تطبيق أحكام المادة 59 من الدستور أي أن يكون ذلك بجلسة يتحقق بها النصاب الدستوري أي لا بد من حضور 165 نائبًا على الأقل باعتبارهم الأغلبية أكثر من نصف مجموع النواب البالغ 329 نائبًا".

وبين حرب بالقول، "إذا كان عدد النواب الحاضرين 165 فإن موافقة 84 نائبًا كافية لإقالة رئيس مجلس النواب، وإذا كان عدد النواب الحاضرين 200 نائب فأن تصويت 101 نائبًا كافية للإقالة باعتبارهم أكثر من النصف".

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