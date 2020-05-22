أزمة الكهرباء تُحرّك الشارع العراقي.. غضبٌ يُنذر باحتجاجاتٍ في تموز

2020/05/22 | 15:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العاصمة العراقية #بغداد، ومحافظات وسط وجنوب البلاد تراجعاً لافتاً في انقطاع #التيار_الكهربائي عن المدن، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.وتسبب هذا الانقطاع إلى عودة موجة التدوينات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى استئناف…

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