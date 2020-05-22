سجن دبي اصلاحي يريد دخول موسوعة غينيس للارقام القياسية

2020/05/22 | 16:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريراً مفصلاً عن اعتماد إجراءات جديدة في سجن دبي منذ فترة، بسبب تعليق الزيارات واللجوء الى توفير تقنية الاتصال المرئي والصوتي للنزلاء بعد انتشار وباء كورونا.ونقل التقرير عن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ان “استجوابات المتهمين وجلسات المحاكمة، تجري عبر التقنية ذاتها”.وقال مسؤول […]

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