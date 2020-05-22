 الخلايا المناعية… محاولة جديدة للتوصل لعلاج “كوفيد 19”

2020/05/22 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بأنه يتم حاليا إجراء تجارب علاج مناعي يعوّل عليها الباحثون في علاج الحالات المتقدمة من مرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن العلاج المناعي هوعلاج المرض عن طريق تنشيط أو تثبيط الجهازالمناعي.وأوضحت الهيئة أن فحصا مخبريا لعينات الدم في […]

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