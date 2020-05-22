2020/05/22 | 16:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا ودول أوروبية أخرى تعلق على انسحاب واشنطن من معاهدة السماء المفتوحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا ودول أوروبية أخرى تعلق على انسحاب واشنطن من معاهدة السماء المفتوحة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا ودول أوروبية أخرى تعلق على انسحاب واشنطن من معاهدة السماء المفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).