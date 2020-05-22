من نقاب الجماعات المتشددة إلى “تمكين” الإدارة الذاتية: نساء الرقة يواجهن تحديات صعبة

2020/05/22 | 16:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانت النساء في محافظة #الرقة خلال سيطرة تنظيم #داعش من أشد أنواع الظلم والاستبداد، نتيجة قوانين وسياسات التنظيم الصارمة التي فُرضت بحقهن، ومع خروجه من المدينة أواخر 2017، وسيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية عليها، تحسّنت أوضاع النساء، إلا…

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