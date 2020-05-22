2020/05/22 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا ديوان الوقف السني، الجمعة (22 أيار 2020)، إلى مراقبة هلال شهر شوال في العاصمة بغداد اليوم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديوان الوقف السني يدعو لمراقبة هلال العيد مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديوان الوقف السني يدعو لمراقبة هلال العيد مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).