حكومة الاقليم : بارزاني سيلقي خطابا مهما مساء اليوم

2020/05/22 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اعلنت حكومة اقليم كردستان ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، سيلقي خطابا مهما في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.وذكر بيان لحكومة الاقليم ان بارزاني "سيسلط في الخطاب المتلفز، الضوء على الإصلاحات الإدارية والمالية والمساعي الحكومية لتأمين الرواتب، بالإضافة إلى العلاقة مع الحكومة الاتحادية وملفات مهمة أخرى".

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