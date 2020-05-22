ديالى تعلن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورنا

2020/05/22 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت مصدر في دائرة صحة ديالى، الجمعة، ع تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى سجلت بعد ظهر اليوم 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في مناطق الهويدر والكبة والمقدادية واعمارهم تتراوح من 20- 50 سنة”.واضاف المصدر،ان” مع تسجيل الحالات الجديدة ترتفع اجمالي […]

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