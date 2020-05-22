عمليات سامراء تنفي وجود مخطط لاستهداف مرقد العسكريين وتصدر أوامر لتقويض تحركات “الإرهابيين”

2020/05/22 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، اليوم الجمعة، أن الحديث عن مخطط لاستهداف مرقد العسكريين إشاعات افتراضية تبثها عصابات داعش واعوانها لارباك الوضع الامني ونشر الفوضى والارباك لدى المواطنين.وقال الزهيري في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “ما نشر من صور وبيانات تتحدث عن استهداف العسكريين قديمة جدا ولا اساس لها […]

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