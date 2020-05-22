حتى لا تضطر لإزالة الكمامة.. آيفون يصدر تحديثا جديدا

2020/05/22 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت آبل تحديثها المهم لنظام التشغيل أي أو أس 13.5 لجهاز آيفون، والذي سيزيل التأخير، الذي يظهر قبل رؤية حقل رمز المرور على أجهزة آيفون مع برنامج التعرف على الوجه فيس أي دي (Face ID) عندما يرتدي المستخدم قناع وجه (كمامة)، مما يسمح لك بكتابة رمز المرور على الفور.

وتؤكد الميزة الجديدة دليلا على أن آبل تدرك أن برنامج التعرف على الوجه الخاص بها، الذي كان سببا لزيادة مبيعات أجهزة آيفون الجديدة منذ عام 2017 ، ليس فعالا بشكل ملحوظ عندما يرتدي الناس الأقنعة، حيث لا يمكن للبرنامج تحديد وجه إذا كان فمه وأنفه مغطيين، ولا تحتوي معظم أجهزة آيفون الحديثة على مستشعر بصمة الإصبع.

ويتيح الآن إصدار 13.5 من أي أو أس القدرة على إدخال رمز المرور من البداية، حيث يجنبك الفشل الذي يعاني منه المستخدمون للوصول إلى شاشة رمز المرور عند إلغاء قفل هاتفك أو شراء شيء ما باستخدام آبل باي (Apple Pay)، الأمر الذي يسهّل حياة المستخدمين قليلا أثناء ارتداء قناع الوجه.

ويحتاج المستخدم للقيام بتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل للاستفادة من الميزة الجديدة ودون القيام بعمل إعدادات خاصة لبرنامج التعرف على الوجه.

تتبع جهات الاتصالوفي التحديث الجديد أيضا أطلقت آبل ما يسمى بـ”إشعارات التعرض، حيث قامت بالتعاون مع غوغل، لعمل منصة برمجة تطبيقات تتبع جهات الاتصال، حيث سيسمح هذا الأمر للحكومات ووكالات الصحة العامة بتطوير تطبيقات تنبه المستخدمين حال مخالطتهم لشخص ثبت فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا.

ورغم أن تطبيقات تتبع جهات الاتصال الفعلية ليست ضمن نظام التشغيل أي أو أس حتى الآن، فإن آبل وغوغل أعلنتا أن 22 دولة عبر القارات الخمس طلبت الوصول إلى المنصة البرمجية، وحصلت على إمكانية الوصول، مع تأكيدهما أن كل شيء يتم القيام به يأخذ في الاعتبار حماية خصوصية المستخدم.

وتستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بإشعارات التعرض تقنية البلوتوث المنخفضة الطاقة، وليس الواي فاي، كما تعمل الشركات على جعل إنشاء مسار (ورقي رقمي) مستحيلًا، على الرغم من أن دعاة الخصوصية لا يزال لديهم مخاوف، وأكدتا آبل وغوغل أنه لا توجد خطط لاستخدام هذا الأمر في غير الوباء الحالي.

ويحتوي التحديث 13.5 على إصلاحات لبعض الأخطاء، مثل رؤية بعض المستخدمين شاشة سوداء عند محاولة تشغيل بث الفيديو من بعض مواقع الويب، كما سيحصل مستخدمو آيباد أو أس (iPad OS) على حلول لمشكلات أمنية متنوعة، حسبما تقول آبل.

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