الانبار عضة كلب تنهي حياة امرأة خمسينية شرقي الفلوجة

2020/05/22 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الجمعة، عن وفاة امرأة خمسينية جراء اصابتها بعضة كلب شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” امرأة خمسينية تعرضت اثناء خروجها من منزلها في منطقة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، الى عضة كلب ما ادى الى وفاتها في […]

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