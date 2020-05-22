الإعلان عن القبض على خلايا كانت تخطط لتفجيرات شمال شرق سوريا

2020/05/22 | 16:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوّات سوريا الديمقراطيّة أنها ألقت القبض على ثلاث أعضاء في «خليّة اغتيالات» تابعة لتنظيم #داعش، مشيرة إلى الخليّة «كانت تحضر للقيام بعمليّات تفجير خلال فترة عيد الفطر».وقال المركز الإعلامي التابع لـ #قسد: «إن …

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