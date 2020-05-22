كتلة برلمانية تقدم خطة لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد

2020/05/22 | 16:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدمت كتلة النهج الوطني، الجمعة، خطة للحكومة الجديدة من اجل مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد.

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