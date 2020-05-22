2020/05/22 | 16:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ردت قيادة عمليات سامراء اليوم الجمعة على الانباء المتداولة عن مخطط لاستهداف مرقد الاماميين العسكريين [ع] في المدينة الواقعة جنوبي محافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء ترد على مخطط داعشي لاستهداف مرقد الإمامين العسكريين [ع]) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء ترد على مخطط داعشي لاستهداف مرقد الإمامين العسكريين [ع]) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).