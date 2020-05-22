مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: إصابة اثنين من منتسبي حرس الحدود إثر هجوم إرهابي على مخفر حدودي غربي الأنبار

2020/05/22 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مصدر امني في قيادة قوات حرس الحدود المنطقة الثانية بمحافظة الانبار، اليوم الجمعة، عن اصابة اثنين من منتسبي حرس الحدود بهجوم مسلح على مخفر حدودي غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “مجموعة من خلايا مجرمي داعش هاجمت قوة من اللواء الخامس حرس حدود النخيب غربي الانبار، ما ادى […]

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