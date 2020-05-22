مبعوث رئيس الوزراء يكشف عن محاور زيارته إلى السعودية

2020/05/22 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم الجمعة، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد العراقي.

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