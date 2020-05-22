بالرغم من أزمة كورونا، الخلمتكاريين الايزيديين في بعشيقة يواصلون بناء وترميم المزارات الدينية

2020/05/22 | 16:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بعد غزو عصابات الدولة الاسلامية “داعش” لناحية بعشيقة في السادس من آب 2014، قامو بتفجير 21 مزارا للايزيديين في كلا من بعشيقة وبحزاني، وحالما عاد مواطني المنطقة بعد التحرير والذي دام 3 سنوات من الاحتلال، قاموا ببناء وعمران المزارات بجهود الخلمتكارين وتخطيط واشراف المهندس خيري كدي اضافة الى المتبرعين الخيريين …

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