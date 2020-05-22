خبير فلكي سعودي: عيد الفطر يوم الأحد

2020/05/22 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأحد أول أيام ...





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