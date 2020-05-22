2020/05/22 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأحد أول أيام ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خبير فلكي سعودي: عيد الفطر يوم الأحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
أكد الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأحد أول أيام ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خبير فلكي سعودي: عيد الفطر يوم الأحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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