2020/05/22 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 600 ، 17 جوان 2019https://revcom.us/a/600/crucial-importance-of-the-new-communism-and-ba-en.htmlفيما يلى تلخيص أنجزته مجموعة دراسة و نقاش للشيوعيّة الجديدة و قيادة بوب أفاكيان .----------------------------------------قبل كلّ شيء ، أودّ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهمّية الحيويّة للشيوعية الجديدة و قيادة بوب أفاكيان - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهمّية الحيويّة للشيوعية الجديدة و قيادة بوب أفاكيان - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).