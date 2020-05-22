صفحة من التاريخ: مواقف ورجال.. قضية نوحا 1942 - ابراهيم أحنصال

2020/05/22 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_أحنصال النص من إنجاز الراحل الرفيق محمد بوكرين: نوحا هو شيخ آيت حمزة من ملحقة تكلفت الذي حُكم بسنة سجنا عام 1942 لأنه رفض الترخيص للفرنسيين بتجنيد أفراد من قبيلته ليحاربوا إلى جانبهم ضد الألمان.



استدعى ضابط الشؤون الأهلية المعروف ب "إغيل" IRYL" شيوخ قبيلة آيت داود أعلي السبعة في شهر شتنبر من عام 1942.



وقال لهم "إن المقيم العام والجنرالات والقواد والباشاوات سيحضرون، كالعادة، ......





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