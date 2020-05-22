مصرف الرافدين يطلق خدمة {سلفني} وبلا فائدة


مصرف الرافدين يطلق خدمة {سلفني} وبلا فائدة
2020/05/22 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز
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