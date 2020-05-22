ديوان الوقف السني يدعو لمراقبة هلال العيد مساء اليوم

2020/05/22 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، إلى مراقبة هلال شهر شوال في العاصمة بغداد اليوم لإعلان أول أيام عيد الفطر.وذكر بيان للوقف السني تلقته “يس عراق”، أنه “يقيم لمراقبة هلال شهر شوال اليوم الساعة السابعة مساءاً في جامع ام القرى وسيتم النقل مباشر”.ويبدأ مساء اليوم الجمعة (29 رمضان) تحري هلال […]

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