2020/05/22 | 16:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: مقتل 5 عناصر لداعش في محافظة صلاح الدين

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