مبعوث الكاظمي إلى السعودية يكشف ملفات زيارته

2020/05/22 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم الجمعة، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد العراقي.وقال علاوي لقناة العراقية الإخبارية، إن “الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور […]

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