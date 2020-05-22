2020/05/22 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي ين شيخ الأزهر الشريف لزيارة العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ين شيخ الأزهر الشريف لزيارة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ين شيخ الأزهر الشريف لزيارة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).