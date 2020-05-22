2020/05/22 | 17:07 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تعفو عن قاتليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تعفو عن قاتليه) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تعفو عن قاتليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).