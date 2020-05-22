تأجيل جديد فى موعد عودة الدورى الإسبانى


تأجيل جديد فى موعد عودة الدورى الإسبانى
2020/05/22 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن منافسات الدورى الإسبانى لن تعود فى الموعد المحدد سلفا يوم 12 ...

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