2020/05/22 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتصادي لـ/نينا/ : يجب استثمار زيارة وزير المالية الى السعودية ببحث موضوع /بيع النفط للهند وتخفيض اسعاره من قبل السعودية /وتاثيره السلبي على العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 17:10.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي لـ/نينا/ : يجب استثمار زيارة وزير المالية الى السعودية ببحث موضوع /بيع النفط للهند وتخفيض اسعاره من قبل السعودية /وتاثيره السلبي على العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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