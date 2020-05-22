2020/05/22 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن حنطة "مصبوغة" في سايلو بالديوانية وفرار السائقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن حنطة "مصبوغة" في سايلو بالديوانية وفرار السائقين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن حنطة "مصبوغة" في سايلو بالديوانية وفرار السائقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).