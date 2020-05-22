تراجع الأسهم الأمريكية مع تصعيد التوترات السياسية بين واشنطن وبكين

2020/05/22 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم الجمعة على انخفاض، مع تصاعد مستمر للتوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين.وكشفت الصين عن مشروع قانون لفرض تدابير جديدة متعلقة بالأمن القومي في هونج كونج، وهو ما أثار انتقاد الولايات المتحدة التي اعتبرتها خطوة تستهدف فرض مزيداً من السيطرة على المدينة.وجاءت هذه التوترات […]

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