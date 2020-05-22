شاهد... هل غاب يوم القدس العالمي بالعراق في ظل الحظر وكورونا؟

2020/05/22 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن اخرى فعاليات بمناسبة يوم القدس العالمي لاحياء الذكرى مؤكدين على نهج شهداء المقاومة وقادة النصر لمقاومة الاحتلالِ الا...

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